Commerz Real veräußert Logistik-Immobilie in Landsberg

Die Commerz Real hat eine Logistikimmobilie in Landsberg in Sachsen-Anhalt an eine Objektgesellschaft des Immobilienunternehmens Curator mit Hauptsitz in Frankfurt am Main verkauft. Über den Kaufpreis haben beide Seiten Stillschweigen vereinbart. Commerz Real hatte das Objekt mit der Adresse Brehnaer Straße 14 und einer vermietbaren Fläche von mehr als 4.000 m² 1995 für ein Private Placement erworben. Seit dem Auszug des alleinigen Mieters Pressevertrieb Halle im Sommer 2016 steht das Gebäude leer.

