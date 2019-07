Commerz Real und Wertgrund-Koop feiern Debüt in Darmstadt

Mit einer neu zu errichtenden Wohnanlage in Darmstadt haben die Commerz Real und Wertgrund Immobilien ihr erstes Objekt im Rahmen der kürzlich gestarteten Kooperation [wir berichteten] erworben. „Ein gelungener Start unserer Zusammenarbeit“, konstatiert Andreas Muschter, Vorsitzender des Vorstands der Commerz Real. „Als Neubau mit geförderten Wohneinheiten in einer wachsenden Stadt mit starker Wohnungsnachfrage entspricht die Immobilie genau der Hausinvest-Investmentstrategie.“

Verkäufer der Wohnanlage ist die MAG Projektentwicklungs GmbH, ein Tochterunternehmen der Mainzer Aufbaugesellschaft mbH mit Sitz in Mainz. Die am Haardtring 3 im Stadtteil Darmstadt West gelegene Anlage umfasst acht Mehrfamilienhäuser mit insgesamt 194 Zwei- bis Vier-Zimmer-Wohnungen auf zirka 15.600 m² Wohnfläche sowie 213 Tiefgaragenplätze. 49 der Wohnungen sollen öffentlich gefördert werden. Alle Gebäude werden nach KfW-Effizienzhaus-Standard 55 errichtet. Das Bauvorhaben ist Teil von Darmstadts derzeit größter Quartiersentwicklung, im Rahmen derer auf einem etwa 24.000 m² großen Areal insgesamt 13 Neubauten mit 684 Wohnungen und Mikro-Apartments entstehen. Fertigstellung und Übernahme in den offenen Immobilienfonds Hausinvest der Commerz Real sind für 2021 geplant. Wertgrund hat die Transaktion begleitet und wird das Vermietungs- und Bestandsmanagement übernehmen. Strukturiert wurde der Erwerb als Forward Funding. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.



„Darmstadt verfügt als Universitätsstadt in der wirtschaftsstarken Rhein-Main-Metropolregion über eine positive Bevölkerungsentwicklung und sehr gute Wachstumsprognosen“, erläutert Thomas Meyer, Vorstand der Wertgrund Immobilien. So wuchs die Bevölkerung nach Angaben der Stadt von 2007 bis 2017 um knapp 14 Prozent, während die Anzahl der Wohneinheiten im Zeitraum zwischen 2007 und 2018 lediglich um knapp vier Prozent anstieg. Bis 2030 rechnet die Stadt mit einem weiteren Bevölkerungswachstum um etwa sieben Prozent.