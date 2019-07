Commerz Real und Wertgrund investieren 70 Mio. in Dresden

Der zweite Deal ist eingetütet: Die Commerz Real und Wertgrund Immobilien haben für etwa 70 Millionen Euro die Dresdner „Königshofe“ für den offenen Immobilienfonds Hausinvest von dem Projektentwickler CG Gruppe erworben. Nachdem der Fondsmanager gemeinsam mit Wertgrund gerade erst eine Wohnanlage in Darmstadt erworben haben [wir berichteten], ist dies nun bereits die zweite Akquisition im Rahmen der vor zwei Monaten gestarteten Partnerschaft.

.

Die Königshöfe liegen am Palaisplatz zwischen Theresienstraße und Wallgäßchen und schließen die letzte große Baulücke in Dresdens Barockviertel. Den Startschuss für das Projekt mit 191 Wohnungen hat der Projektentwickler für das 4. Quartal 2019 angekündigt. Das Wohnprojekt grenzt unmittelbar an die Sanierung des denkmalgeschützten Palatium mit 95 Eigentumswohnungen an. Sowohl der Bahnhof Dresden-Neustadt als auch die Dresdner Altstadt mit der Frauenkirche und der Semperoper sind fußläufig erreichbar. Die „Königshöfe“ umfassen rund 14.700 m² Wohnfläche sowie 266 Tiefgaragenstellplätze und werden durch eine Gewerbefläche mit 54 m² ergänzt. Sofern eine ausstehende Ergänzungsgenehmigung erteilt wird, kommen eine weitere Wohnung sowie eine weitere Gewerbefläche hinzu. 189 der 191 Ein- bis Fünf-Zimmer-Wohnungen werden über Terrassen, Balkone, Loggien oder Dachterrassen verfügen. Alle Wohnungen werden hochwertig ausgestattet und die Treppenhäuser sowie die Außenbereiche künstlerisch gestaltet. Die Fassade wird in die Architektur der historischen Umgebung eingepasst. Nach seiner Fertigstellung bis 2022 wird das Wohnprojekt in das Portfolio des offenen Immobilienfonds Hausinvest der Commerz Real übernommen. Wertgrund hat die Transaktion begleitet und wird das Vermietungs- und Bestandsmanagement übernehmen. Strukturiert wurde der Erwerb als Forward Funding.



„Projektentwicklungen in derart attraktiven Innenstadtlagen sind nicht nur in Dresden, sondern auch in den meisten anderen sich dynamisch entwickelnden Großstädten Deutschlands heute eher selten“, erläutert Thomas Meyer, Vorstand der Wertgrund Immobilien. Und Mario Schüttauf, Fondsmanager des Hausinvest, ergänzt: „Dresden als wirtschaftsstarke Metropole mit einer wachsenden Wohnungsnachfrage gerade im Premium-Bereich und die Top-Lage im historischen Barockviertel machen die Königshöfe zu einem absoluten Core-Objekt.“ Der zweitgrößte deutsche offene Immobilienfonds mit einem Volumen von etwa 14,9 Milliarden Euro will innerhalb der kommenden vier bis fünf Jahre etwa zwei Milliarden Euro in Wohnimmobilien investieren. Um dies zu erreichen, arbeitet die Commerz Real seit April 2019 mit dem Wohnspezialisten Wertgrund Immobilien zusammen [wir berichteten].