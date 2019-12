Commerz Real und Hines erleichtern Hypovereinsbank um den Tucherpark

Bei der Commerz Real läuft es momentan richtig rund: Nach dem Erwerb des Millennium Portfolios im September und der erst gestern bekanntgewordenen 20-Prozent-Beteiligung an 10 Karstadt-Warenhäusern in 1A-Lagen deutscher Metropolen und Mittelstädte [wir berichteten], sichert sich das Unternehmen nun den nächsten Mega-Deal. Zusammen mit Hines hat sie das zehn Gebäude umfassende Quartier „Am Tucherpark“ in München Schwabing für den offenen Immobilienfonds Hausinvest erworben. Verkäufer des Quartiers ist die Hypovereinsbank, die sich im Zuge der regulären Überprüfung ihres Immobilienportfolios für den Verkauf entscheiden hat. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Laut Marktinformationen liegt dieser aber bei über einer Milliarde Euro.

.