Commerz Real sichert sich die Highlight Towers

Highlight Towers München

Über den Deal wurde verhalten spekuliert, jetzt ist die Lunte noch vor Silvester gezündet worden: Die Commerz Real hat sich für ihren offenen Immobilienfonds HausInvest die Münchener Highlight Towers gesichert. Verkauft wurden die glasglänzenden, stählernen Türme samt der angrenzenden, niedrigeren Gebäude von der Bürozentrum Parkstadt München-Schwabing KG, einer Tochter der KanAm-Gruppe. Die Unterschriften wurden unter einen Vertrag mit kolportierten mehr als 500 Millionen Euro gesetzt. Der dickste Transaktionsbrocken des Jahres für München.

Die 2004 errichteten Parallelogramme gelten mit ihren 113 und 126 Metern als zweithöchste Bürogebäude der bayerischen Landeshauptstadt. Höher ist nur noch der Uptown München in Moosach. Sie halten auf 28 beziehungsweise 33 Etagen eine Bürofläche von 85.700 m² vor. Das Areal ist zu 97 Prozent langfristig vermietet. Prominente „Bewohner“ des Bürokomplexes an der Mies-van-der-Rohe-Straße 6 sind unter anderem IBM, Fujitsu und Unify. Die Gebäude sind im neunten und zehnten, sowie im 20. Obergeschoss über gläserne Brücken miteinander verbunden.







Die schlanken Stahl- und Glas-Monumente werden von zwei „Flachbauten“ arrondiert: Das fünfgeschossige HighLight-Form hält pro Etage zusätzliche Büroflächen à 1.000 m² vor. Der sieben Etagen zählende, zweite Nachbar beherbergt das Meliá Innside Hotel mit über 160 modern ausgestatteten Zimmern und 24 Suiten, die durch diverse Konferenzräume mit unterschiedlichen Kapazitäten, Restaurant, Bar und Wellnessbereich ergänzt werden.



Die Highlight Towers gehen auf Entwürfe der Architekten Murphy und Jahn zurück und wurden 2004 von der KanAm-Gruppe in Kooperation mit der Wiesbadener Aareal Bank realisiert. Noch während der Bauarbeiten - als das Höhen-Ausmaß erstmals real in Augenschein genommen werden konnte - erzwang eine spontan gegründete Initiative einen Bürgerentscheid, der am 21. November 2004 mit einem eindeutigen Votum, den künftigen Bau von weiteren Gebäuden über 100 Meter Höhe in der bayerischen Landeshauptstadt unbefristet untersagte.