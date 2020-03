Commerz Real reorganisiert und verstärkt ihr Assetmanagement

Jens Böhnlein

Die Commerz Real hat ihr Assetmanagement neu organisiert und dafür die beiden Bereiche Office and Industrial und Shopping zusammengelegt. „Immobilien werden künftig hauptsächlich gemischt genutzt und verlangen einen ganzheitlichen Management-Ansatz“, erläutert Vorstandsvorsitzender Andreas Muschter. Die Commerz Real setzt künftig verstärkt auf sogenannte hybride Konzepte und will in diesem Rahmen auch ausgewählte Objekte wie Shopping Center umbauen. „Wir denken hier in Quartieren mit einem Mix aus Einzelhandels-, Büro-, Gastro-, Entertainment-, Bildungs- und Gesundheitsangeboten sowie von Makrologistik- und Mobilitätskonzepten“, so Muschter weiter. Geleitet wird der Bereich von Jens Böhnlein, bisher Global Head of Office and Industrial und nun Global Head of Assetmanagement. „Mein Ziel ist es, unsere Gebäude und Flächen mehr als bisher aus der Perspektive der Nutzer zu entwickeln und zu bewirtschaften“, erklärt Böhnlein.

Ausgebaut wurde der Bereich auch personell. Bereits seit Ende 2019 ist Christian von Halasz für die neue Abteilung „Redevelopment und Technology“ verantwortlich, die eine zentrale Rolle bei der Umsetzung der hybriden Konzepte spielt. Er ist seit 20 Jahren in der Immobilienbranche und realisierte zuletzt als Projektentwickler bei den Unternehmen Groß & Partner und Immofinanz großflächige Bürokomplexe und Quartiersentwicklungen. Unterstützt wird er von einem Team von etwa 20 Spezialisten auf den Feldern Vermietung, Facility Management und Assetmanagement. Zudem wird ab dem Juni 2020 Heike Beyer die neue Abteilung „Asset Management International I“ leiten. Zuvor als Head of Leasing and Marketing bei der GLL Real Estate Partners GmbH tätig, verfügt sie über eine langjährige Erfahrung in der Vermietung und Vermarktung internationaler Bürogebäude.