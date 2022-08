Commerz Real meldet 26 neue Mieter im Westfield London

Commerz Real meldet gleich 26 neue Mieter seit Jahresbeginn für das Shopping Center Westfield London. Diese kommen aus den Branchen Gesundheit, Mode, Schmuck, Freizeit und Gastronomie. und nutzen zusammen circa 4.650 m² Einzelhandelsfläche.

.

2024 wird zudem das bekannte Londoner Entertainment-Unternehmen Ministry of Sound mit „The Ministry“ eine 10.700 m² umfassende Co-Working, Fitness-, und Event-Fläche mit speziellen Angeboten für etwa 1.200 Menschen eröffnen. Außerdem entschlossen sich im bisherigen Jahresverlauf bereits sechs Bestandsmieter, unter anderem Nike, Apple und Gucci, zur Vergrößerung ihrer Flächen. Westfield London, das mit 250.000 m² und fast 300 Geschäften als größtes Einkaufzentrum Europas gilt, gehört zu 50 Prozent dem offenen Immobilienfonds Hausinvest der Commerz Real sowie zu 50 Prozent dem Entwickler und Betreiber Unibail-Rodamco-Westfield.



„Die Diversifizierung der Mieterschaft über unterschiedlichste Branchen passt ideal in unsere Strategie der Weiterentwicklung von Westfield London hin zu einem quartiersähnlichen urbanen Erlebnisort und Marktplatz“, erläutert Fondsmanager Mario Schüttauf. „Neben Shopping, Service und Gastronomie spielen dabei Entertainment, Freizeit, Gesundheit und Wellness eine wichtige Rolle.“ Und weiter: „Ähnlich wie in unseren anderen Centern verzahnen wir unterschiedliche Lebensbereiche, die bislang getrennt waren, und schaffen so einen Ort, an dem Menschen gerne zusammenkommen und gemeinsame Momente genießen.“



Westfield London liegt im Stadtviertel Shepherd’s Bush im Bezirk Hammersmith & Fulham. Im Rahmen eines Stadtentwicklungsprojekts für die sogenannte „White City Opportunity Area“ entstanden und entstehen u.a. etwa 6.000 Wohnungen, neue Bildungseinrichtungen und das Soho Hotel. Das Center ist über vier U-Bahn-Stationen von drei U-Bahn-Linien, eine S-Bahn-Station und zwei Busstationen erreichbar.