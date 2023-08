Commerz Real: Kerstin Struckmann folgt auf Florian Obermaier

Kerstin Struckmann (41) hat bei der Commerz Real den Bereich Product Management Institutional Clients übernommen. Dies teilte die Sachwerte-Tochter der Commerzbank mit. Sie folgt auf Florian Obermaier, der sich aus persönlichen Gründen aus der Position zurückgezogen und das Unternehmen verlassen hat.

„Kerstin wird unser Produktportfolio für institutionelle Investoren weiterentwickeln und auch das Mandatsgeschäft intensivieren“, so Nicole Arnold, im Vorstand der Commerz Real u.a. zuständig für das institutionelle Geschäft. Struckmann ist seit Juni 2022 bei der Commerz Real und verantwortete bislang das institutionelle Fonds- und Mandate-Management. Davor war sie mehrere Jahre in leitenden Fondsmanagement-Positionen beim Investmentmanager Aquila Capital. Begonnen hat die studierte Diplom-Kauffrau und ausgebildete Steuerberaterin ihre berufliche Laufbahn 2006 in einer Düsseldorfer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft.



Vorbehaltlich der Zustimmung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht tritt Struckmann zudem in die Geschäftsführung der Commerz Real Kapitalverwaltungsgesellschaft ein. Jene verantwortet innerhalb der Commerz Real Gruppe die Alternativen Investmentfonds für professionelle und semiprofessionelle Anleger.