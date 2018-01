Commerz Real kauft erste Objekte in Brisbane für Hotel-Spezialfonds

Die Commerz Real hat ihr Erstinvestment für den neuen Hotel-Spezialfonds CR Institutional Hotel Fund gemacht. Der Fondsmanager hat die beiden Hotels der Marken Ibis und Mercure in Brisbane für rund 52 Millionen Euro (A$77 Millionen) von CDL Hospitality Trusts, einen börsennotierten REIT aus Singapur, erworben. Der Verkaufspreis entspricht laut des Verkäufers einer Exit-Rendite von 5,3 %. Für CDL ein guter Deal, denn der REIT hatte 2010 für die Immobilie nur A$53,7 Millionen bezahlt, was jetzt einem Plus von über 43 % entspricht. Zudem liegt der Verkaufspreis auch 10 % über dem im Dezember festgestellten Buchwert von A$70.0 Millionen.

.

Zielrendite von ca. 6 %

Mittel- bis langfristig peilt die Commerz Real KVG ein globales Hotelportfolio für professionelle und semiprofessionelle Anleger im Wert von etwa zwei Milliarden Euro mit einer jährlichen Zielrendite von ca. 6 % an. „Hotelimmobilien besonders in den Toplagen sind bei Versicherungen, Pensionskassen und Versorgungswerken wegen ihres attraktiven Risiko-Rendite-Profils gefragt", erläutert Johannes Anschott, im Vorstand der Commerz Real u.a. verantwortlich für das institutionelle Geschäft. „Bieten sie doch neben dem stabilen Cash-Flow eine Zusatzrendite“.



Erstinvestments in Australien

Beide Hotels werden von einer 100-prozentigen Tochter der Accor Gruppe betrieben, die noch einen Mietvertrag bis zum 30. April 2021 hat. Die Hotels befinden sich im Central Business District von Brisbane in der 27-35 Turbot Street und der 85-87 North Quay am Brisbane River. Sie sind über die Untergeschosse baulich miteinander verbunden, was die Versorgung über eine gemeinschaftliche Anlage ermöglicht. Das 3-Sterne Ibis Hotel verfügt über 218 Zimmer auf 17 Geschossen, das 4-Sterne Mercure Hotel über 194 Zimmer auf 16 Geschossen. Gemeinsam kommen sie auf eine Bruttogrundfläche von fast 39.000 m². Dazu gehören 126 Pkw-Stellplätze in einer Tiefgarage.



Voller Hotelmarkt

Brisbane, die Hauptstadt von Queensland, ist mit etwa 2,1 Millionen Einwohnern die drittgrößte Stadt Australiens. Hinter Melbourne und Sydney ist sie das drittwichtigste Reiseziel für internationale Touristen, was in den letzten fünf Jahren zu einer äußerst vollen Pipeline führte. Brisbane City verfügte 2016 über mehr als 10.000 Zimmer. Per Juni 2017 stieg die Anzahl der Übernachtungen im Jahresvergleich um 10,4 Prozent auf 7,6 Millionen. Für einen erheblichen Zuwachs an Gästen dürfte laut des Fondsmanagers u.a. die Erweiterung des Flughafens sorgen, die 2020 abgeschlossen sein soll. Ebenso wie das A$3 Milliarden teure „Queens Wharf Brisbane Casino Resort“ im CBD, das jetzt grünes Licht erhalten hat. Hier streiten sich allerdings die Experten, einige sehen dieses auch als Konkurrenz zum Bestand. Denn im Rahmen dieses Mega-Projekts werden neben einem Casino, fünf Hotels, 50 Bars und Restaurants, 2.000 Apartments, Einzelhandelsflächen sowie Büroflächen in den 13 Bestandsgebäuden errichtet. In diesem Teil des CBDs rollen damit in diesem Jahr die Bagger für die größte private Projektentwicklung in Queensland auf, die flächenmäßig 20 % der Innenstadt entspricht.



Sinkende Hotelperformance

Laut der Queensland Behörde, wird das Resort jährlich A$1,69 Milliarden Tourismuseinnahmen durch rund A$1,39 Millionen zusätzliche Touristen generieren. Es werden öffentliche Flächen in der Größenordnung von 12 Fußballfeldern entstehen und eine neue Fußgängerbrücke - die Neville Bonner Bridge - vom CBD zur South Bank gebaut. Unterm Strich fließen den Schätzungen zufolge durch das Stadtentwicklungsprojekt rund A$1 Milliarde in die Staatskasse. Für Queensland also ein Gewinn, wie es sich nach Fertigstellung in 2022 - 2024 (verschiedenen Phasen) aber auf den bestehenden Hotelmarkt auswirken wird, bleibt abzuwarten. Kurzfristig betrachtet, rechnen die Experten laut Commerz Real aber ab 2019 bzw. 2020 erst einmal mit einem Nachfrageüberhang. Eine eventuell günstige Situation für die in 2020 anstehende Mietvertragsverlängerung mit Accor. Noch kommt diese Entwicklung aber nur äußerst langsam in Gang, denn auch im vergangenen Jahr kamen rund 700 Zimmer hinzu, in 2018 werden es wieder rund 1.500 sein, was den Druck erst einmal weiter erhöhen wird. Die aktuelle Lage zeigt deutlich: Die Belegungsquote von rund 73 % erfolgt auf Kosten der Zimmerpreise, die kontinuierlich gesenkt werden. Der RevPar liegt aktuell bei A$114.