Commerz Real investiert in Köln-Ehrenfeld

Die Commerz Real KVG hat für ihren Immobilienspezialfonds „CR Institutional Smart Living Fund“ ein weiteres Investment getätigt und ein neu zu errichtendes Wohn- und Geschäftshaus in Köln-Ehrenfeld erworben. Verkäufer ist der Projektentwickler Kreer Development mit Sitz in Köln, über den Kaufpreis haben die Partner Stillschweigen vereinbart. Strukturiert wurde der Erwerb durch die Commerz Real als Asset Deal in Form eines Forward Purchase. Es ist dies bereits das zweite gemeinsame Projekt der beiden Unternehmen. Im Juni 2017 hatte die Commerz Real für den Fonds ein Studenten- und Apartmenthaus in Bonn erworben [wir berichteten], welches die ersten Bewohner im Mai diesen Jahres empfangen hat.

.

Vom Kölner Astoc Architects & Planners entworfen, soll das Wohn- und Geschäftshaus in der Vogelsanger Straße 202 Anfang 2022 fertiggestellt werden. Die etwa 5.400 m² Gesamtmietfläche gliedern sich auf in ein von Pro Immobilia betriebenes Studentenwohnheim (etwa 3.200 m², 159 Apartments), 30 Serviced Apartments der Marke Stayery (etwa 700 m²), eine an einen bundesweiten Lebensmittel-Discounter langfristig vermietete Einzelhandelsfläche (etwa 1.200 m²) sowie kleinteilige Gewerbeflächen (etwa 300 m², drei bis vier Einheiten). Hinzu kommen 54 Stellplätzen in einer Tiefgarage für die Bewohner des Hauses sowie 30 Außenparkplätze für die Supermarktkunden.



Als ehemaliger Arbeiter- und Industriestadtteil hat sich Köln-Ehrenfeld inzwischen aufgrund einer lebendigen Kultur- und Kneipenszene zu einem besonders bei Kunstschaffenden und Studenten beliebtem Wohnviertel entwickelt. Neben dem im Objekt entstehenden Discounter befinden sich weitere Nahversorgungsmöglichkeiten in der näheren Umgebung. Der Bahnhof Köln-Ehrenfeld und die wichtige Verbindungsachse Venloer Straße mit diversen Bus- und Straßenbahnlinien sind fußläufig in wenigen Minuten erreichbar. Die Universität zu Köln mit ihren knapp 50.000 Studenten ist per Fahrrad etwa 15 Minuten entfernt und mit dem öffentlichen Personennahverkehr etwa 20 Minuten.



Bei der Transaktion wurde Commerz Real rechtlich von der Wirtschaftskanzlei Noerr beraten und Kreer von Taylor Wessing. Im Bestand des „CR Institutional Smart Living Fund“ befinden sich außer in Köln noch Immobilien in Berlin, Bonn, Düsseldorf, Essen und Hannover. Hier erwarb der Spezialfonds zuletzt für 36 Mio. Euro ein Studenten- sowie das benachbarte Seniorenwohnheim [wir berichteten].