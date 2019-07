Commerz Real investiert 36 Mio. Euro in Hannover

Die Commerz Real Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) hat für ihren „CR Institutional Smart Living Fund“ das Studentenwohnheim Hain114 und die benachbarte Seniorenwohnanlage in Hannover erworben. Verkäufer der Objekte in der Schulenburger Landstraße 114 bzw. der Voltmerstraße 71c ist die Projektentwicklungsgesellschaft Aragon Immo Project. Das Gesamtinvestitionsvolumen liegt bei rund 36 Millionen Euro. Die Seniorenwohnanlage wurde Ende 2018 fertig gestellt, das Studentenwohnheim soll bis zum Wintersemester 2021 eröffnen. Mit der Verwaltung der beiden Immobilien wurde das Unternehmen Cube Life beauftragt.

.

Das nach Plänen des Architekten Max Dudler errichtete 13-geschossige Hain114 wird über rund 241 möblierte Apartments mit 5.750 m² Wohnfläche verfügen und Platz für 255 Studierende bieten. Diese können zudem 37 PKW-Stellplätze, 200 innenliegende Fahrradstellplätze sowie eine Dachterrasse und Gemeinschaftsräume nutzen. Zudem sollen ihnen Betreuungs- und Beratungsdienstleistungen geboten werden. Mehrere der neun Universitäten und Hochschulen Hannovers sind mit dem Fahrrad in wenigen Minuten zu erreichen.



Die benachbarte Seniorenwohnanlage besteht aus einem nach Energieeffizienz-Standard KfW 55 errichteten Gebäude mit 27 barrierefreien Wohnungen und elf PKW-Stellplätzen. In fußläufiger Entfernung im nahegelegenen Stadtteilzentrum „Hainhölzer Mark“ befinden sich Nahversorgungseinrichtungen und Gastronomie. Die Johanniter-Unfall-Hilfe wird in der Einrichtung eine Betreuung anbieten.



„Sowohl Studenten- als auch betreutes Seniorenwohnen fügen sich als auch künftig nachgefragte Spezial-Wohnformen optimal in die Anlagestrategie unseres Smart-Living-Fonds“ erläutert Johannes Anschott, im Vorstand der Commerz Real verantwortlich für das institutionelle Geschäft. „Hinzu kommt Hannover als wachsende Metropolregion.“ So zählt die niedersächsische Landeshauptstadt mit fast 48.000 Studierenden und neun Hochschulen zu den größten Bildungsstandorten in Deutschland. In den letzten zehn Jahren wuchs die Bevölkerung der Region Hannover um etwa 6,4 Prozent auf rund 1,17 Mio. Menschen. „Sowohl der Dienstleistungssektor mit Landesministerien, Behörden und der Messe als auch das produzierende Gewerbe mit einer Reihe bedeutender Unternehmen wie Continental, VW Nutzfahrzeuge oder Siemens bilden eine solide wirtschaftliche Basis für eine über dem Bundesdurchschnitt liegende Kaufkraft“, erläutert Anschott.



Der als offener Spezial-AIF (Alternativer Investment Fonds) konzipierte „CR Institutional Smart Living Fund“ wurde Ende 2016 gestartet und soll mittelfristig etwa 300 Millionen Euro für professionelle und semiprofessionelle Anleger in studentische Wohnanlagen in Deutschland investieren.



Die Transaktion wurde von Fürst Immobilien Hannover vermittelt. Rechtlich wurde Commerz Real von Noerr beraten und Aragon Immo Project von Gregor – Fürst – Steinig, Hannover.