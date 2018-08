Commerz Real holt internationale Fachhochschule nach Wien

Optimum

Die Commerz Real hat rund 1.100 m² in der Büroimmobilie Optimum in Wien an die private IUBH Internationale Hochschule vermietet. Jene wird in dem Gebäude im Stadtteil Brigittenau ihren ersten österreichischen Campus eröffnen. Bislang ist die Fachhochschule in Deutschland und Irland an vierzehn Standorten mit circa 14.000 Studierenden vertreten. Im Optimum werden ab Oktober 2018 die dualen Bachelorstudiengänge Tourismuswirtschaft und Marketing Management sowie die dualen Masterstudiengänge Personalmanagement, Marketing, Sales und Projektmanagement angeboten.

Eigentümer der Immobilie in der Dresdner Straße 81-85/ Traisengasse mit etwa 17.000 m² Mietfläche ist seit deren Fertigstellung im Jahr 2000 der offene Immobilienfonds Hausinvest. Sie ist neben der IUBH an sieben weitere Nutzer vermietet, darunter auch die Stadt Wien. 2012 wurde das Optimum von der Österreichischen Gesellschaft für Nachhaltige Immobilienwirtschaft (ÖGNI) mit der „Bluecard“ für nachhaltige Bestandsgebäude zertifiziert.