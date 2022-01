Commerz Real gewinnt neue Mieter für die Warschauer Widok Towers

Nach der Vermietung von 12.000 m² an das Warschauer Hauptstadtamt im Sommer 2021 [wir berichteten] hat Commerz Real fünf weitere Mietverträge für die Widok Towers über insgesamt 3.450 m² Bürofläche abgeschlossen. Das 95 Meter hohe Ensemble wurde Anfang 2021 fertiggestellt.



.

Neue Nutzer sind Enel Med, ein Betreiber von Medizinzentren (1.300 m²), die Funk Gruppe, einer der größten inhabergeführten Versicherungsmakler Deutschlands (500 m²), der Immobilieninvestor und Projektentwickler Movatoo (1.000 m²), das Beratungs- und Investmentunternehmen Vortune Equity (350 m²) sowie das österreichische Außenwirtschafts-Center (300 m²).



„Die Büroflächen in den Widok Towers gehören zu den attraktivsten und modernsten am Warschauer Markt“, freut sich Jens Böhnlein, Global Head of Assetmanagement and Sustainability bei der Commerz Real. „Das spüren wir deutlich bei der Nachfrage.“



Ab März 2022 wird zudem im Erdgeschoss ein Café der polnischen Marke Dobro & Dobro öffnen. Eigentümer des 2021 von der österreichischen S+B Gruppe errichteten Hochhauskomplexes ist der offene Immobilienfonds Hausinvest der Commerz Real.



Die Widok Towers mit der Adresse Aleje Jerozolimskie 44 befinden sich direkt im Zentrum der Warschauer Innenstadt an einer Rotunden-Kreuzung der Straßen Al. Jerozolimskie und ul. Marszałkowska unmittelbar gegenüber der U-Bahnstation Centrum. Die insgesamt 34.800 m² Mietfläche verteilen sich im Wesentlichen auf etwa 28.900 m² für Büros, etwa 3.600 m² im ersten Obergeschoss, im Erdgeschoss und im ersten Untergeschoss für Einzelhandel und Gastronomie sowie etwa 1.800 m² Lagerfläche. Neben einer repräsentativen 15 Meter hohen Lobby mit berührungslosem Zugangskontrollsystem verfügt der Komplex unter anderem über mehrere – teilweise begrünte – Terrassen, 130 Pkw-Stellplätze sowie zahlreiche Stellplätze für Fahrradfahrer inklusive entsprechender Umkleiden, Schränke und Duschen.



Die Commerz Real und die S+B Gruppe streben für die Widok Towers das internationale Nachhaltigkeitszertifikat LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) in Platin an, der höchsten Kategorie. Erlangt werden soll zudem das „Well Health & Safety Rating“ des International Well Building Institutes erlangt werden, welches unter anderem die Eignung des Gebäudes hinsichtlich Corona-Schutzmaßnahmen nachweist.