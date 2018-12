Commerz-Real-Fonds verkaufen in Wiesbaden und Luxemburg

Die beiden geschlossenem Immobilienfonds CFB 150 und CFB 49 der Commerz Real machen Kasse. In Luxemburg hat der Fondsmanager den Sitz der europäischen Statistikbehörde Eurostat für 168 Mio. Euro am Mark platzieren können. Zudem verkaufte der Fondsmanager noch eine kleinere Büroimmobilie in Wiesbaden.

Eurostat-Sitz für 168 Mio. Euro verkauft

Der Fondsmanager hat das Joseph-Bech-Building in Luxemburg, Sitz der europäischen Statistikbehörde Eurostat, für etwa 168 Millionen Euro veräußert. “Ein sehr gutes Ergebnis für unsere Anleger,” kommentiert Heiko Szczodrowski, Leiter Portfolio Management im Bereich Asset Structuring der Commerz Real. Eigentümer des 1998 fertiggestellten Bürogebäudes in der Rue Alphonse Weicker im Stadtteil Kirchberg-Plateau mit einer Mietfläche von circa 42.500 m² war seit 2004 der geschlossene Immobilienfonds CFB 150. Nach dem Verkauf der Immobilie wird er aufgelöst, und die Anleger erhalten laut des Fondsmanagers Ausschüttungen von insgesamt etwa 158 Prozent, bezogen auf ihre Einlage.



Immo Raising kauf in Wiesbaden

Der geschlossene Immobilienfonds CFB 49 der Commerz Real hat sein Fondsobjekt, eine Büroimmobilie im Wiesbadener Stadtteil Mainz-Kastel, an eine Objektgesellschaft des Immobilienunternehmens Immo Raising veräußert. 1994 errichtet, umfasst das Verwaltungsgebäude in der Lorenz-Schott-Straße 4 mehr als 8.500 m² Mietfläche sowie eine Tiefgarage mit 119 Stellplätzen und 68 Außenparkplätzen. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Der CFB- onds 49 hat ein Volumen von etwa 20,5 Millionen Euro, davon etwa 4,7 Millionen Euro Eigenkapital. Er wurde 1994 als Leasingfonds aufgelegt und wird nun nach dem Verkauf der Fondsimmobilie aufgelöst.



Bei der aktuellen Transaktion wurde die Commerz Real von DLA Piper (rechtliche Due Diligence), BDO (steuerliche Due Diligence), CBRE White Plains (technische Due Diligence) und HQ Capital (kaufmännische Due Diligence) beraten. Das US-Portfolio der Commerz Real ist mit dem Erwerb von „The National“ auf etwa 2 Milliarden US-Dollar angewachsen.