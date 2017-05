Commerz Real-Fonds in Kauflaune

Erst in der letzten Woche kaufte der HausInvest der Commerz Real in Mülheim ein , jetzt investiert der offene Immobilienfonds auf Hawaii und kauft das Pacific Beach Hotel in Honolulu. Laut Marktkreisen lag der Kaufpreis bei rund 520 Mio. US-Dollar, das entspricht etwa 476 Mio. Euro. Bis voraussichtlich Herbst 2017 wird der direkt am Waikiki Beach gelegene Häuserkomplex für etwa 115 Millionen US-Dollar umfassend saniert und erweitert und dann als Alohilani Resort Waikiki Beach mit einer Bruttogeschossfläche von knapp 68.000 m² repositioniert. Das Fondsmanagement des HausInvest will mit dem Objekt mit einer Ankaufsrendite von 6,0 Prozent auf zehn Jahre eine BVI Rendite von jährlich mindestens 3,5 % erwirtsch

[…]