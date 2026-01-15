Nächster Meilenstein
Commerz Real feiert Richtfest für „The Berlinian“ am Alexanderplatz
Erster Rohbau der neuen Hochhäuser am Alexanderplatz steht: Der Büroturm von „The Berlinian“ hat am 14. Januar 2026 Richtfest gefeiert. Auf 34 Etagen entstehen rund 40.000 m² Mietfläche. Das Gesamtprojekt soll im Mai 2027 fertig sein und umfasst mehr als 100.000 m² für Büro, Einzelhandel, Kultur und Gastronomie.
„Die City Ost erhält durch den derzeit höchsten Geschossbau unserer Stadt eine markante neue Skyline“, so der Regierende Bürgermeister von Berlin, Kai Wegner, anlässlich des Richtfests. „Architektur und modernes Design überzeugen ebenso wie die Geschwindigkeit des Baus. Das von uns mit dem Schneller-Bauen-Gesetz angestrebte neue Berlin-Tempo ist auch am Alexanderplatz zu spüren. Und der Alexanderplatz gewinnt in Verbindung mit weiteren Bauprojekten durch den Komplex ,The Berlinian‘ an Attraktivität.“
Entworfen vom Architekturbüro Kleihues erstreckt sich das Hochhaus über 34 Etagen auf eine Höhe von 146 Metern und umfasst rund 40.000 m² Mietfläche. Zusammen mit dem angrenzenden Galeria-Warenhaus soll mit „The Berlinian“ ein Ensemble aus Büro, Einzelhandel, Kultur und Gastronomie von mehr als 100.000 m² Gesamtfläche entstehen. Die Commerz Real hatte die Projektentwicklung im Sommer 2023 von der inzwischen insolventen Signa Gruppe erworben und kurz danach mit der Umsetzung in Eigenregie begonnen. Mit der Fertigstellung des Rohbaus biegt das Unternehmen jetzt auf der Zielgeraden ein. In diesem Monat ist der Innenausbau angelaufen. Die Fertigstellung ist für Mai 2027 geplant.
„Dass wir nun das Richtfest feiern können, ist vor allem der Leistung der Bauarbeiterinnen und Bauarbeiter zu verdanken sowie der lösungsorientierten Zusammenarbeit mit den beteiligten Behörden und den Vertretern der Berliner Politik“, lobt Andreas Rauch, Head of Development & Construction bei der Commerz Real.
„The Berlinian“ gehört zum Portfolio des Immobilienfonds Hausinvest der Commerz Real. In Berlin hält der Fonds neben dem Komplex am Alexanderplatz zwei Bürogebäude in Mitte (Potsdamer Platz 5) und Wilmersdorf (Hohenzollerndamm 44), das Adidas-Haus am Kurfürstendamm, Tauentzienstraße 15, sowie zwei Wohnimmobilien in Wannsee (Wannseegärten) und Mitte (Monbijouplatz 8–10).