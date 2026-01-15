Commerz Real feiert Richtfest für „The Berlinian“ am Alexanderplatz

Erster Rohbau der neuen Hochhäuser am Alexanderplatz steht: Der Büroturm von „The Berlinian“ hat am 14. Januar 2026 Richtfest gefeiert. Auf 34 Etagen entstehen rund 40.000 m² Mietfläche. Das Gesamtprojekt soll im Mai 2027 fertig sein und umfasst mehr als 100.000 m² für Büro, Einzelhandel, Kultur und Gastronomie.

