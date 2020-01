Die Commerz Real Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) hat für ihren „Commerz Real Institutional Smart Living Europe Fund“ innerhalb kurzer Zeit das zweite Investment nach einem Ankauf in Frankfurt am Main getätigt. Erworben wurde nun die Studierenden-Wohnlage „Swuite Grangegorman“ in Dubli

Fotos: Iveragh Group



[…]