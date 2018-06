Commerz Real erwirbt Universitätsgebäude in New York City für 332 Millionen US-Dollar

222E 41st Street

© Frank Zimmermann / Columbia Reit

Die Commerz Real hat für ihren offenen Immobilienfonds Hausinvest das 25-stöckige Bürogebäude „222E 41st Street“ in New York City erworben. Es beherbergt seit kurzem ein medizinisches Zentrum der New York University (NYU) unter der Marke „NYU Langone“, unter der die NYU in der Metropole bereits drei Krankenhäuser und diverse medizinische Zentren betreibt. Verkäufer ist der REIT Columbia Property Trust. Der Kaufpreis liegt bei etwa 332,5 Millionen US-Dollar.

Mit der NYU besteht seit 2016 über die 36.000 m² Mietfläche ein sogenannter „True Net“ Mietvertrag, d.h. sämtliche Kosten und Risiken der Bewirtschaftung und Instandhaltung sind vom Mieter zu tragen. Die Restlaufzeit beträgt 30 Jahre, Mietsteigerungen sind vertraglich vereinbart. „222E 41st Street“ wurde 2001 von Tishman Speyer entwickelt „und zählt damit zu den wenigen neueren Gebäuden in Midtown Manhattan,“ erläutert Henning Koch, Global Head of Transactions bei der Commerz Real. Derzeit laufen Umbauarbeiten der NYU für die medizinische Nutzung, die noch bis August 2018 dauern sollen.



Die Immobilie befindet sich drei Blocks vom New Yorker Wahrzeichen Grand Central Terminal entfernt, mit 44 Bahnsteigen größter Bahnhof der Welt, einer der wichtigsten Knotenpunkte des öffentlichen Personennahverkehrs der Stadt und Endstation für die Pendlerzüge der Metro North. Im Immobilien-Teilmarkt „Grand Central“ liegen einige weltbekannte Wolkenkratzer wie das Chrysler- und das Metlife-Building. Seit einigen Jahren wird das Gebiet durch die öffentliche Hand und private Investoren umfangreich weiterentwickelt.