Commerz Real erwirbt Stuttgarter Uhland Carré für Hausinvest

Die Commerz Real hat für ihren offenen Immobilienfonds Hausinvest das Uhland Carré in der Stuttgarter Innenstadt erworben. Der aus zwei Teilen bestehende Gebäudekomplex im Bereich der Uhlandstraße, unweit des Schloss- und des Charlottenplatzes gelegen, verfügt über eine Mietfläche von insgesamt etwa 51.600 m² sowie 573 Tiefgaragen-Stellplätze und ist nahezu voll vermietet. Hauptmieter mit etwa 93 Prozent ist die Allianz, die das Ensemble in den Jahren 1978 bis 1989 unter Einbeziehung dreier denkmalgeschützter Bestandsgebäude aus dem 19. Jahrhundert errichtet hatte. Im Erdgeschoss befinden sich diverse Einzelhandelsgeschäfte und Gastronomieeinrichtungen, im Dachgeschoss 32 Wohnungen.

„Insbesondere die sehr gute innerstädtische Lage in einer der wirtschaftsstärksten Metropolregionen Europas bietet unseren Anlegern ideale Voraussetzungen für stabilen Cashflow und erhebliche langfristige Wertsteigerung“, erläutert Henning Koch, Global Head of Transactions bei der Commerz Real. Die Leerstandsrate in der Innenstadt liegt nach Angabe von Commerz Real bei niedrigen 1,1 Prozent. Insbesondere Großmieter hätten Schwierigkeiten, geeignete Flächen zu finden.



Die Commerz Real wurde in rechtlicher Hinsicht von Taylor Wessing beraten, in steuerlicher von KPMG und in technischer von Duff & Phelps REAG. Colliers International Deutschland war vermittelnd tätig.