Commerz Real erwirbt Signa-Hochhausentwicklung am Alex

Die Commerz Real und Signa Real Estate bauen ihre Zusammenarbeit weiter aus. Für den offenen Immobilienfonds Hausinvest erwirbt der Assetmanager das im Bau befindliche Bürohochhaus „Mynd“ und das „Galeria Weltstadthaus“ am Berliner Alexanderplatz komplett von Signa Prime. Zusammen mit dem Elbtower in Hamburg realisieren die beiden Partner damit zwei der bedeutendsten Landmark-Hochhausprojekte in Deutschland.

