Commerz Real investiert im Barcelonaer Stadtteil 22@

Der Fondsmanager realisiert für seinen in 2018 aufgelegten Europa-Spezialfonds seinen dritten Ankauf. Die akquirierte Studentenwohnanlage liegt im prosperierenden Stadtentwicklungsgebiet 22@ von Barcelona. Verkäufer des Wohnkomplexes sind Henderson Park und Hines. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

.