Commerz Real zahlt 33,4 Mio. Euro für Wiesbadener Intercity Hotel

Die Commerz Real hat für ihren offenen Immobilienfonds Hausinvest ein neu zu errichtendes 3 Sterne Intercity Hotel in Wiesbaden mit 216 Zimmern für etwa 33,4 Mio. Euro erworben. Verkäufer der Immobilie in der Klingholzstraße direkt am Wiesbadener Hauptbahnhof ist der Projektentwickler GBI. Mit der Intercity Hotel GmbH wurde ein 20-jähriger Pachtvertrag geschlossen, inklusive Pachteintrittsverpflichtung von Steigenberger. Nach der geplanten Fertigstellung im ersten Halbjahr 2021 wird das Gebäude über eine Nutzfläche von 10.600 m², inkl. Restaurant, verfügen, die sich auf zwei Bauteile mit vier bzw. sechs Obergeschossen aufteilen. Hinzu kommen außerdem 40 Pkw-Stellplätze in einer Tiefgarage sowie 14 Außenstellplätze.

