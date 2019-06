Commerz Real erwirbt Hotel im „Four Frankfurt“

Im Juli vergangenen Jahres tütete der Projektentwickler Groß & Partner bereits den ersten Megadeal ein: Der zur Quartiersentwicklung „Four Frankfurt“ gehörende erste Büroturm in der Junghofstraße ging an Union Investment. Das Hamburger Unternehmen hatte das Gebäude für seinen Fonds UniImmo:Deutschland erworben [wir berichteten]. Nun hat die Commerz Real für ihren offenen Immobilienfonds Hausinvest die Hotel- und Einzelhandelsflächen des noch im Bau befindlichen „Terra“ erworben. Dabei handelt es sich um eines der vier Hochhäuser der Quartiersentwicklung auf dem ehemaligen Deutsche-Bank-Areal, einem Gebäuderiegel an der Junghofstraße, dessen denkmalgeschützte Fassade erhalten bleiben soll. Verkäufer ist auch hier Groß & Partner, über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Laut Marktinformationen soll dieser aber bei rund 100 Mio. Euro liegen. Die Transaktion erfolgte als Forward Purchase, d.h. dass der Kaufpreis bei schlüsselfertiger Übernahme der Flächen voraussichtlich Anfang 2024 fällig wird.

