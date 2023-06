Commerz Real erwirbt Dresdner Steigenberger Hotel de Saxe

Die Commerz Real sichert sich für ihren offenen Immobilienfonds Hausinvest das 4-Sterne-Hotel „Steigenberger Hotel de Saxe“ in der sächsischen Landeshauptstadt. Das in der Innenstadt gelegene Haus umfasst 185 Zimmer plus Einzelhandels- sowie Gastronomieflächen und wird im Rahmen eines Pachtvertrages langfristig von der Deutschen Hospitality betrieben. Es war bisher Teil des TLG-Portfolios.

.

„Als erfolgreiche Betreiberin des Hotels können wir so unsere bewährte gute Partnerschaft mit der Commerz Real in Dresden vertiefen“, sagt Rolf Berg, Senior Director Asset Management der Deutschen Hospitality.



„Schon länger stand das ‚Steigenberger Hotel de Saxe‘ auf unserer Wunschliste“, kommentiert Dirk Schuldes, Global Head of Hospitality and Shopping bei der Commerz Real. „Daher freuen wir uns, dass wir diese Top-Immobilie mit einem Betreiber der internationalen Spitzenklasse nun im Rahmen einer Off-Market-Transaktion für unsere Anleger erwerben konnten“.



Die Gesamtmietfläche der Immobilie am Neumarkt 9 liegt bei 13.500 m², wovon 12.300 m² auf das Hotel entfallen. 2006 errichtet und zuletzt 2019 umfangreich renoviert, bietet das Haus ein Restaurant, eine Lobby Bar, einen Spa- und Wellnessbereich sowie Tagungsräume. Im Erd- und im Untergeschoss gibt es zudem auf etwa 1.200 m² vier Einzelhandelsflächen (vermietet an Geox Schuhe, Parfümerie Douglas, Fotostudio Picture People und Brocante Antik) sowie ein weiteres Restaurant, welches von der Brauerei Radeberger betrieben wird.



Direkt am Neumarkt gelegen, befindet sich das Hotel im Herzen der inneren Altstadt, direkt gegenüber der Frauenkirche. Semperoper, Zwinger, Residenzschloss und Hauptbahnhof sind fußläufig erreichbar.