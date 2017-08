Commerz Real erwirbt Boutique-Hotel „The Everly“ in Los Angeles

The Everly

Die Commerz Real hat für ihren offenen Immobilienfonds HausInvest das gerade eröffnete Boutique-Hotel „The Everly“ in Los Angeles erworben. Verkäufer ist der auf Hotels spezialisierte US-amerikanische Immobilieninvestor KHP Capital Partners; über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Das 4-Sterne-Haus wird von Kimpton Hotels & Restaurants, ein Unternehmen der Intercontinental Hotels Group, betrieben. Mit einer Tochtergesellschaft von KHP hat die Commerz Real einen Pachtvertrag über 20 Jahre geschlossen. Über spezielle Performance-Regelungen profitieren KHP und der HausInvest zudem vom Nettobetriebsergebnis. „Dies gibt uns die Sicherheit, dass der Pächter auch ein Eigeninteresse am wirtschaftlichen Erfolg des Hotels hat, und bietet die Möglichkeit zusätzlicher Erträge für unsere Anleger“, erläutert Dirk Schuldes Bereichsleiter Hospitality bei der Commerz Real.

„The Everly“ in der 1800 North Argyle Avenue hat 216 Zimmer und 93 Pkw-Stellplätze und befindet sich im Stadtteil Hollywood in fußläufiger Entfernung zum berühmten Hollywood Boulevard. Die Bruttogeschossfläche liegt bei knapp 18.000 m². Zur Ausstattung gehören Restaurants sowie Fitness und Einzelhandelsflächen. Ein Rooftop-Pool und eine Rooftop-Bar bieten einen Ausblick über Los Angeles. Über die unmittelbare Nähe zum achtspurigen „Hollywood Freeway 101“, der den Central Business District von Los Angeles mit Bakersfield im Norden verbindet, besteht eine enge Verkehrsanbindung.



Mit dem Ankauf hat Commerz Real den Hotel-Anteil im HausInvest weiter ausgebaut, er liegt aktuell bei 9,2 Prozent. „Unser Portfolio ist nun noch risikodiversifizierter und in der Rendite stabiler“, so Mario Schüttauf, Fondsmanager des HausInvest. Erst kürzlich hatte Commerz Real das Pacific Beach Hotel in Honolulu, Hawaii, erworben [Commerz Real-Fonds in Kauflaune].