Commerz Real erwirbt Beteiligung an Funkturmbetreiber ATC Europe

Die Commerz Real hat in Kooperation mit Allianz Global Investors für ihren neuen Infrastrukturfonds Infravest eine Minderheitsbeteiligung am Funkturmbetreiber ATC Europe, die Europasparte der American Tower Corporation, von Allianz-Versicherungsgesellschaften erworben. Allianz Global Investors wird die Beteiligung betreuen. Die Allianz bleibt weiterhin in ATC Europe investiert.

Es ist das erste Investment des kürzlich aufgelegten Privatanlegerfonds. ATC Europe besitzt mehr als 30.000 Funktürme in Deutschland, Frankreich und Spanien und zählt damit zu den Marktführern in Europa. Deutschland steht dabei mit etwa 15.000 Standorten im besonderen Fokus des Unternehmens.



"Das Geschäftsmodell von ATC Europe ist auf Investitionen in kritische Infrastruktur ausgerichtet und zeichnet sich durch langfristige, inflationsgeschützte Mietverträge mit großen Telekommunikationsanbietern aus, die stabile und planbare Erträge ermöglichen. Durch den kontinuierlichen Ausbau neuer Standorte trägt ATC Europe dazu bei, bestehende Lücken in der Mobilfunkabdeckung zu schließen und den wachsenden Bedarf an mobiler Datenübermittlung zu decken. Dank unserer Kooperation mit Allianz Global Investors konnten wir eine Beteiligung an diesem attraktiven Geschäft für unsere Anleger sichern“, erklärt Michael Henn, Global Head of Green Deal Infrastructure der Commerz Real.