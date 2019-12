Nach Millennium-Portfolio: Commerz Real zieht nächsten großen Fisch an Land

Nach dem „Millenium Portfolio“ ist vor dem nächsten Big Deal: Die Commerz Real hat den nächsten großen Fisch an Land gezogen und sich eine 20-Prozent-Beteiligung an 10 deutschen Kaufhof-Warenhäusern gesichert. Geplant ist eine langfristige Haltung und Weiterentwicklung gemeinsam mit der Signa Prime Selection AG, die die restlichen 80 Prozent weiterhin in ihrem Besitz halten wird. Die Kaufhäuser befinden sich ausschließlich in Highstreet- bzw. 1A-Lagen deutscher Metropolen und Mittelstädte. Die durchschnittlichen Restlaufzeit der Mietverträge beträgt über 16 Jahre. Es handelt sich um ein Gesamtpaket von etwa 65.900 m² Grundstücks- und etwa 371.600 m² Mietfläche, plus knapp 3.000 Pkw-Stellplätze.

.

„Ähnlich wie beim Millennium Portfolio sichern wir damit dem Hausinvest ein Paket an normalerweise so nicht erwerbbaren Spitzenlagen zu einem attraktiven Preis“, freut sich Andreas Muschter, Vorsitzender des Vorstands der Commerz Real. Das sogenannte „Millennium Portfolio“ der ehemaligen Generali Lebensversicherung aus 49 Büro-, Wohn- und Einzelhandelsimmobilien in Premiumlagen deutscher Metropolen hatte die Commerz Real kürzlich für ihren offenen Immobilienfonds Hausinvest erworben.



Bei den zehn Kaufhof-Häusern handelt es sich um jene mit den Adressen Alexanderplatz 9 in Berlin, Am Wehrhan 1 und Königsallee 1-9 in Düsseldorf, Hohe Straße 41 in Köln, Rotkreuzplatz/Pötschnerstraße 5 in München, Eberhardstraße 28 in Stuttgart, Remigiusstraße 20 in Bonn, Ernst-August-Platz 5 in Hannover, Zeil 116 in Frankfurt und Kurpfalzstraße P1 in Mannheim.



Für diese planen Signa und die Commerz Real im Rahmen der strategischen Partnerschaft Werterhaltungs- und Wertsteigerungsmaßnahmen. So soll beispielsweise am Berliner Alexanderplatz zusätzlich zum bestehenden Kaufhof-Warenhaus ein 130 Meter hohes Hochhaus mit 33 Obergeschossen entstehen. „Mit der Immobilien- und Einzelhandels-Kompetenz von Signa und der gemeinsamen Kapitalstärke der Commerz Real wollen wir einen wesentlichen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung viele Innenstädte leisten“, erläutert Henning Koch, Global Head of Transactions bei der Commerz Real. Signa wird weiterhin das Assetmanagement als Mehrheitsgesellschafter übernehmen.



Freshfields Bruckhaus Deringer war für die Commerz Real rechtlich beratend tätig. Auf der Seite von Signa agierte McDermott Will & Emery.