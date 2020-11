Commerz Real erreicht Vollvermietung in den Highlight Towers

Die Commerz Real hat 1.900 m² Bürofläche in den Münchener Highlight Towers an CYRES (CYber Resilient Embedded Systems) Consulting Services vermietet. Das Unternehmen ist auf den Schutz datenbasierter und vernetzter Systeme gegen Cyber-Angriffe spezialisiert und wird ihre Münchner Zentral mit u.a. einer Cyres Academy in der obersten Etage ausbauen. Damit ist die zum Hausinvest gehörende Landmark-Immobilie in der Mies-van-der-Rohe-Straße 4-10 voll vermietet.

.

„Cyres passt optimal zu dem IT-Cluster, das sich rund um die Highlight Towers etabliert hat“, so Jens Böhnlein, Global Head of Assetmanagement bei der Commerz Real. Somit hat das Ensemble nicht nur einen weiteren attraktiven Mieter, sondern profitiert auch von seiner sehr zukunftsträchtigen Mieterkomposition“. Unter den weiteren Büromietern sind renommierte Unternehmen wie IBM, Fujitsu, Unify und der Coworking-Anbieter Design Offices sowie der Freistaat Bayern.