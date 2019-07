Commerz Real erreicht Vollvermietung im Cap Sud bei Paris

Die Commerz Real hat in der Büroimmobilie Cap Sud in Montrouge bei Paris die letzten circa 1.350 m² vermietet. Damit ist das 2008 errichtete Gebäude nach einer umfassenden Modernisierung 2017 und einer intensiven Vermietungskampagne nun vollvermietet – mit einer durchschnittlichen gewichteten Restlaufzeit von 5,2 Jahren. Cap Sud befindet sich im Portfolio des offenen Immobilienfonds Hausinvest der Commerz Real und verfügt über eine Gesamtnutzfläche von rund 12.400 m².

1.050 m² wurden nun an Vector France vermietet, einen Dienstleister für die Entwicklung von eingebetteten Systemen in der Fahrzeugindustrie. Weitere etwa 300 m² hat der Bestandsmieter Domiserve gemietet, eine auf den Personendienstleistungssektor spezialisierte Tochtergesellschaft der Banque Postale. Zu den Bestandsmietern des Business-Centers zählen zudem unter anderem die internationale Organisation OCCAR („Gemeinsame Organisation für Rüstungskooperation“), der Anbieter von Rechenzentren APL, die Londoner Modemarke Father & Sons, die französische Gastronomiekette O’Tacos sowie das französische Pharmaunternehmen Keocyt.



„Am Beispiel des Cap Sud zeigen sich die Möglichkeiten langfristig geplanter und ineinandergreifender Modernisierungs- und Vermietungskonzepte“, erläutert Jens Böhnlein, Global Head of Office bei der Commerz Real. Im Rahmen der Modernisierung wurde ein neues Lobby- und Servicekonzept entwickelt und die Immobilie in ein modernes Business-Center verwandelt, das gemeinschaftliche Besprechungsräume, Coworking-Bereiche, Dusch- und Umkleidebereiche, Fahrradabstellplätze sowie Ladestationen für Elektrofahrzeuge bietet. Zudem wurden das Restaurant, die Cafeteria und ein Patio renoviert und modernisiert. Architektonisch orientiert sich der Umbau vornehmlich an natürlichen und modernen Komponenten wie Holz, Beton und Grünelementen.