Comic-Buchhandel zieht ins Wiesbadener LuisenForum

Der Comic-Buchhandel und Fanartikel-Store Michas Magic World Collectables wird im 2. Obergeschoss des Wiesbadener LuisenForums in der Kirchstraße 6 eine Gesamtfläche von rund 140 m² beziehen. Zu den Ankermietern des Einkaufszentrums mit einer Gesamtfläche von 34.000 m², die sich in 21.000 m² Retail und 13.000 m² Büroflächen aufteilt, gehören dm, Rewe, Saturn und TK Maxx.

