Miele mietet 440 m² im Kö-Bogen in Düsseldorf

Miele eröffnet seinen dritten deutschen Markenstore im Kö-Bogen in Düsseldorf. Der Gerätehersteller sicherte sich eine Mietfläche über zwei Ebenen mit mehr als 440 m² für die Präsentation seiner Waschmaschinen, Geschirrspüler, Backöfen und anderen Hausgeräten, die künftig an dieser Stelle vorgeführt und gekauft werden können. Das neue „Miele Experience Center“ (MEC) befindet sich direkt neben dem Apple-Store im Kö-Bogen.

Im Erdgeschoss des neuen Stores zieht Miele selbst ein, während in der ersten Etage die neue Miele-Tochter Otto Wilde Grillers einen Showroom errichten wird. Die Eröffnung ist noch vor Weihnachten 2021 geplant. Die Anmietung wurde von Comfort vermittelt.



Der neue Marken-Store in Düsseldorf ist nach den beiden MEC am Hauptsitz der Miele Gruppe in Gütersloh und an der Berliner Top-Adresse Unter den Linden [wir berichteten] bereits die dritte eigene Adresse des Unternehmens in Deutschland.