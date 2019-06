Comfort vermittelt in Toplage in Dortmund und Kassel

Comfort hat in den vergangenen Tagen zweimal in absoluter Toplage vermittelt. Die dänische Einrichtungskette Søstrene Grene eröffnet im Sommer 2019 ihren Flagshipstore im Dortmunder Westenhellweg. Im Juli öffnet Rituals in der Obere Königsstraße in Kassel seine Türen.

.

Søstrene Grene folgt auf Reno

„Willkommen in der wunderbaren Welt von Anna und Clara“ heißt es auch bald im Westenhellweg 85-89 in Dortmund: auf rund 600 m² Fläche, verteilt auf zwei Etagen, eröffnet im Sommer 2019 die dänische Einrichtungskette Søstrene Grene – übersetzt „die Grene-Schwestern“ – ihren Dortmunder Flagshipstore in TOP-1A-Lage. Die Einzelhandelsspezialisten der Comfort-Gruppe vermittelten mit Dortmund bereits den fünften deutschen Standort für das Familienunternehmen - nach Leipzig, Düsseldorf, Dresden und Erfurt. Das Ladenlokal mit 2-geschossiger Fassade direkt gegenüber der Thier Galerie befindet sich derzeit im Umbau für die Neueröffnung. Vormieter der Ladenfläche war die Schuhkette Reno. Der Vermieter ist ein privater Eigentümer.



Rituals übernimmt von Mango

Im Juli eröffnet die Kosmetik- und Lifestylemarke Rituals in dem Objekt Obere Königsstraße 45 in Kassel einen 290 m² großen Store. Die Comfort Düsseldorf GmbH hat das Ladenlokal in Top-1A-Lage vermittelt. Der Vormieter Mango hat die Fläche bereits übergeben und ist aktuell nicht mehr in Kassel vertreten. Der Vermieter ist auch in diesem Fall ein privater Eigentümer.