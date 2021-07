Comfort unterstützt Manna-Projekt der Caritas

Der Einzelhandelsspezialist Comfort unterstützte gemeinsam mit dem ehemaligen Hotelier Thorsten Gerstmann das sogenannte Manna-Projekt der Korbinian Küche am 16. Juli 2021 am Hauptbahnhof in München. Comfort-Chef Thorsten Sondermann, selbst war vor Ort, um bei der Ausgabe der Burger an arme Menschen in München mitzuhelfen und begeistert sich für die bislang erfolgreiche Aktion: „Die Korbinian Küche, Thorsten Gerstmann und Comfort haben nun gemeinsam bereits mehr als 500 Burger verteilt. Das ist einfach eine tolle Aktion. Deswegen waren wir mit einem eigenen Team am 16. Juli 2021 auch mit dabei und haben gerne bei der Ausgabe am Münchner Hauptbahnhof geholfen.“

.