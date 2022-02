Comfort: Sinje-Swala Buschmann kehrt als Geschäftsführerin zurück

Sinje-Swala Buschmann

Sinje-Swala Buschmann ist nach einer Etappe bei Engel & Völkers zurück bei Comfort. Mit Wirkung zum 01. Februar ist die Juristin zur Geschäftsführerin der Comfort Hamburg GmbH bestellt.

.

Sinje-Swala Buschmann war von 2003 bis 2011 schon einmal für den Immobiliendienstleister tätig, bevor sie anschließend weitere Stationen unter anderem bei BNP Paribas Real Estate und zuletzt als Leiterin Retail Services bei Engel & Völkers durchlief. Als Geschäftsführerin kehrt sie nun zur großen Freude von Comfort-Mehrheitsgesellschafter Thorsten Sondermann an die alte Wirkungsstätte in der Hansestadt zurück. „Wir sind sehr stolz“, sagt er, „eine so anerkannte Expertin in verantwortlicher Position wieder im Team zu haben.“