Comfort Office mietet Bürofläche in Monheim

Die Comfort Office M.B.C. GmbH hat im Rahmen der Unternehmensexpansion einen weiteren Standort in Monheim angemietet. Aengevelt vermittelt dazu einen langfristigen Mietvertragsabschluss über rd. 1.000 m² Bürofläche in dem Gebäudekomplex Rheinpromenade 2. Eigentümer ist ein Wirtschafts- und Arbeitgeberverband, der Aengevelt exklusiv beauftragt hat.

„Der Standort Monheim am Rhein ist aufgrund seiner zentralen, verkehrsgünstig gelegenen Lage im Rheinland in Verbindung mit einem dauerhaft günstigen Gewerbesteuerhebesatz von aktuell 250 Prozent ein sehr attraktiver Standort für alle Unternehmen. Insbesondere die Büros an der Rheinpromenade sind bei unseren Kunden sehr gefragt“, so Khaled Chaquiri, Geschäftsführer der Comfort Office M.B.C. GmbH.



„Die von uns vermittelten hochmodernen Büroflächen befinden sich in einem repräsentativen Gebäudeensemble direkt am Rhein und überzeugten mit ihren effizienten Grundrissen, die eine flexible Anpassung an unterschiedliche Betriebsabläufe und Arbeitsstrukturen ermöglichen. Weitere Anmietungsfaktoren waren die ausreichende Verfügbarkeit von Pkw- und Fahrradstellplätzen sowie die Nähe zum Hauptsitz der Comfort Office M.B.C. GmbH“, erläutert Frederik Moritz, Aengevelt-Vermietungsexperte.