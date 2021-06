Comfort gründet eigene Research & Consulting-Gesellschaft

Der bislang innerhalb der Comfort-Gruppe integrierte Geschäftsbereich Research & Consulting ist zum 7. Juni 2021 in eine eigene Gesellschaft überführt worden.

.

Die neue Comfort Research & Consulting GmbH mit Sitz in Hamburg verbleibt fester Bestandteil der Unternehmensgruppe. Zum Geschäftsführer wurde der 59-jährige Diplom-Volkswirt Olaf Petersen bestellt, der bereits seit 2011 für den Immobiliendienstleister tätig ist und das Geschäftsfeld mit seinem Team seitdem kontinuierlich ausgebaut und weiterentwickelt hat. Weiterer Geschäftsführer ist der neue Mehrheitsgesellschafter der Comfort Holding, Thorsten Sondermann.



Die Gründung erfolgt vor dem Hintergrund eines deutlich gestiegenen Beratungsbedarf seitens der Eigentümer, Investoren, Projektentwickler, Banken sowie der Betreiber von Einzelhandels- und Handelsimmobilienunternehmen, der seinen Niederschlag zuletzt in einer spürbar gewachsenen Anzahl von Beratungsaufträgen fand. Dieser Trend hatte bereits vor der Corona-Krise angesichts übergreifender Trends wie Marktsättigung im Mode-Business oder wachsender Online- und Omnichannel-Handel eingesetzt. Die Gründung der eigenen Gesellschaft stellt somit eine gezielte strategische Entscheidung der Comfort-Gruppe zum Ausbau dieses Geschäftsfelds dar.



„Im Segment der Handelsimmobilien befinden wir uns aktuell in einer spannenden Phase des Umbruchs, der unter anderem mit einer Neujustierung der Mieten, Flexibilisierung der Vertragsverhältnisse und sich verändernden Innenstädten einhergeht“, sagt Olaf Petersen. Die Corona-Krise habe in diesem Kontext diverse bereits zuvor vorhandene Entwicklungen und Tendenzen weiter beschleunigt. „Gerade jetzt, wo die Corona-Lockdown-Phase absehbar überwunden wird und die Mieternachfrage auch erfreulicherweise wieder anzieht,“ ergänzt Petersen, „bieten sich für gut aufgestellte Innenstädte und attraktive Objekte eine Fülle von Chancen.