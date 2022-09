Der Einzelhandelsspezialist Comfort ist in Schieflage geraten und musste entsprechende Insolvenzanträge anmelden. Die Niederlassungen in Hamburg und Berlin streben aber eine Sanierung in Eigenverantwortung an. Grund für die Schieflage ist laut ersten Informationen der Zusammenbruch des Investmentgeschäfts und ausbleibende Provisionen in diesem Bereich.

[…]