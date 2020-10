Comfort engagiert Ernst Josef Ehrl als Senior Consultant

Comfort hat mit Wirkung zum 1. Oktober 2020 den Bankkaufmann und Handelsfachwirt Ernst Josef Ehrl als Senior Consultant für den Bereich Investment in seiner Münchner Niederlassung engagiert. Ernst Josef Ehrl verfügt über mehr als 30 Jahre Berufserfahrung in der Akquisition und Vermarktung von Immobilien verschiedenster Nutzungsarten und war zuletzt für die Accom Assetmanagement GmbH in München/Hannover tätig.

.

Der 63-jährige Immobilienexperte hatte seine Karriere in den 80er Jahren als Banker begonnen, bevor ihn sein Weg über weitere Stationen bei der Dibag Industriebau AG in München, der MDI Masco Development International in Kiew und der Immofinanz AG in Wien zu Comfort nach München führte.