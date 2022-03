Comfort engagiert Alexander Hoffmann und Rebecca Brotzki

Alexander Hoffmann

© Peter Litvai/www.litvai.de

Comfort vermeldet zwei neue Personalien am Standort München. Zum 1. März 2022 starten Alexander Hoffmann als Director Investment sowie Rebecca Brotzki als Consultant für die Vermietung.

Der 52-jährige Alexander Hoffmann ist Fachwirt der Grundstücks- und Wohnungswirtschaft und verfügt über langjährige Erfahrung im Transaktionsmanagement in der Immobilienbranche. Zuletzt war er für die Unternehmen Primestate Immobilien & Consulting GmbH und IPH Transact GmbH als geschäftsführender Gesellschafter tätig.



Begonnen hat der erfahrene Manager seine Karriere in der Immobilienbranche im Jahr 1998 bei Kemper’s in München, wo er bis 2008 in der Geschäftsleitung des Unternehmens beschäftigt war.



„Alexander Hoffmann wird vor allen Dingen unser Know-how in Sachen Projektentwicklung und Umnutzung von innerstädtisch genutzten Gebäuden deutschlandweit extrem aufwerten und entsprechende Projekte mit seiner Erfahrung entscheidend vorantreiben,“ freut sich Comfort-Mehrheitsgesellschafter Thorsten Sondermann.



Rebecca Brotzki, die für Comfort als Consultant für die Vermietung tätig sein wird, ist gelernte Modedesignerin und gründete nach kurzer Tätigkeit für Zalando sowohl den Larry Club als auch die Barry Bar in Berlin-Mitte, die sie bis zum Jahr 2019 betrieb . Anschließend stieg sie beim Immobilienunternehmen Profile Property GmbH in Berlin ein. Für Comfort wechselt sie nun nach München und verstärkt den Bereich Retail Vermietung in der bayrischen Landeshauptstadt.



„Ihr Lebenslauf ist alles andere als langweilig und unterstreicht eindrücklich ihre Fähigkeit, sich auf praktisch jedem Parkett sicher zu bewegen“, kommentiert Sondermann.