Comfort bezieht neue Büros in Berlin

Die Mitarbeiter und die Geschäftsführung der Comfort Berlin GmbH haben am 11. Juli im Rahmen einer Feier für Kunden und Freunde des Unternehmens ihre neuen Büros an der Uhlandstraße 175 in Berlin eingeweiht. Das Unternehmen hatte die Bürofläche mit rund 265 m² bereits zum 1. Mai 2023 angemietet und zog anschließend aus ihrem alten Büro an der Joachimsthaler Straße 34 in die neuen Räumlichkeiten um. Das neue Office befindet sich in einem Gründerzeitgebäude in unmittelbarer Nähe zur Berliner 1a-Lage Kurfürstendamm.

