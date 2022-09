Comfort bekommt grünes Licht für Sanierung im Eigenverwaltungsverfahren

Die Comfort Berlin GmbH und die Comfort Hamburg GmbH können ihre Gesellschaften im Eigenverwaltungsverfahren sanieren. Das Amtsgericht Düsseldorf hat dem Antrag stattgegeben.

.

Ziel ist der Erhalt und die nachhaltige Fortführung der beiden operativ erfolgreichen Gesellschaften der Comfort-Gruppe unter der Leitung der Geschäftsführer Sinje-Swala Buschmann in Hamburg sowie Ronald Steinhagen und Björn Gottschling in Berlin [wir berichteten]. Der Geschäftsbetrieb mit allen Mitarbeitern der beiden Gesellschaften sowie die gewohnte Expertise im Einzelhandelsmarkt für die Kunden des Unternehmens werden auf diese Weise uneingeschränkt erhalten.



Die Comfort Austria mit Sitz in Wien ist von den Insolvenzverfahren nicht betroffen, da bereits in der Vergangenheit ein Management-Buy-Out erfolgte.