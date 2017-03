Comeniushof in Berlin-Kreuzberg vollvermietet

Die Berlinovo Immobilien Gesellschaft mbH hat mit der Medizinisches Versorgungszentrum am Moritzplatz GmbH einen Mietvertrag über eine 268 m² große Arztpraxis im Objekt Comeniushof in der Gubener Straße 47 in Berlin, zum 01.04.2017 für zunächst fünf Jahre abgeschlossen. Dies teilte die Geschäftsführung der Berlinovo heute mit.

Mit der Vermietung an die Arztpraxis mit Schwerpunkt Allgemeinmedizin, Psychiatrie/Neurologie und Orthopädie kann nunmehr auch für den gewerblichen Bereich im Objekt Comeniushof im Berliner Bezirk Friedrichshain/Kreuzberg die Vollvermietung mitgeteilt werden. Die aus mehreren Gebäuden bestehende Immobilie ist entsprechend der jeweiligen Nutzung als Büro-, Schulungs-, Wohn- und Produktionskomplex funktional ausgestattet und genutzt.



Auf der Gesamtmietfläche von ca. 14.700 m² bildet sich ein bunter Branchenmix ab, die Deutsche Post Immobilien GmbH, concept gesellschaft für aktuelle Berufsbildung mbH Berlin, 11 Freunde Verlag und smava GmbH gehören zu den Ankermietern.



Die Immobilie gehört zu dem von der berlinovo gemanagten Fonds LBB 12.