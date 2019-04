Comcave.College mietet 1.500 m² in zentralem Frankfurt-Standort

Die Comcave.College GmbH hat ihre Standorte in Frankfurt am Main zusammengelegt. Durch die Verlängerung des bestehenden Mietvertrags in der Mainzer Landstraße 209-211 und die Neuanmietung von knapp 500 m² im gleichen Gebäude kommt der Bildungsanbieter nun auf insgesamt rund 1.500 m². Comcave.College bezieht die zusätzliche Fläche zum 1. Juni. Vermieter des Objekts ist Patrizia.

.

Bislang unterhielt der expandierende Anbieter verschiedener Bildungsmaßnahmen für Erwachsene in dem Bürogebäude eine etwa 1.000 m² große Bürofläche. Eine weitere Fläche hatte Comcave.College in einem Nachbargebäude angemietet. Um die Verwaltung effizienter zu gestalten, sollten beide Standorte zusammengelegt werden.



„Wir freuen uns sehr über diesen Abschluss, den unser Vermietungsteam durch seinen hohen Einsatz ermöglicht hat. Da es in beiden Liegenschaften zunächst keine Vakanzen gab, haben wir für Comcave.College auch die Option geprüft, an einen komplett neuen Standort zu ziehen. Durch den Auszug eines bislang in der Mainzer Landstraße 209-211 ansässigen Mieters konnten wir dann aber kurzfristig die Erweiterung am aktuellen Standort realisieren,“ kommentiert Frank Löblein, Principal und Managing Director von Avison Young in Deutschland. Der Frankfurter Sitz ist für Comcave.College einer von 44 bundesweit.



Die Gesamtfläche des siebenstöckigen Bürokomplexes umfasst etwa 7.400 m². Neben Comcave.College sind mehrere IT- und Finanzdienstleister im Gebäude ansässig. Die Mainzer Landstraße 209-211 befindet sich im Frankfurter Gallusviertel und liegt zwischen der S-Bahn-Station „Galluswarte“ und dem Hauptbahnhof.



Comcave.College wurde von Avison Young in der Transaktion beraten.