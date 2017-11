Columbushaus Dresden füllt sich

Im Dresdner Columbushaus schrumpft der Leerstand auf 10 Prozent. Die Beate Protze Immobilien GmbH hat binnen zwei Monaten 3.400 m² Bürofläche in der Büroimmobilie Berliner Straße 1-13/Löbtauer Straße 4-6 vermietet, die erst im vergangenen Jahr mit einem Leerstand von 50 Prozent den Eigentümer gewechselt hat [Family Office kauft Columbushaus in Dresden].

.

Über 850 m² wurden für drei (404 m²) bzw. sieben (454 m²) Jahre von der Personalberatung Transfer GmbH & Co. KG abgeschlossen. Diese verlegt ab dem 01.01.2018 ihren Sitz nach Dresden-Friedrichstadt. Seit Oktober ist auch der Vertrag mit einem international agierenden IT-Unternehmen für innovative Multimedia-Softwarelösungen unter Dach und Fach. Die Firma mit Sitz in Berlin wird ihr Entwicklungszentrum mit ca. einhundert Mitarbeitern ebenfalls nach Dresden verlagern. Dafür wurden ab April 2018 für zehn Jahre 1.700 m² Bürofläche angemietet. Zudem können ab November Notenliebhaber und Tastenbegeisterte ihre Kreativ-Karriere am Standort starten, denn ein Schulungsunternehmen aus der Musik- und Medienbranche mit insgesamt 14 Standorten in Deutschland, Österreich und den Niederlanden, hat einen fünfjährigen Mietvertrag über 738 m² unterzeichnet.



Das Columbushaus verfügt insgesamt über rund 21.100 m² vermietbare Fläche, der Großteil davon für Büronutzung.