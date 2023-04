Columbia Threadneedle erwirbt Möninger Höfe

Columbia Threadneedle Real Estate Partners hat das hochwertig sanierte Wohnquartier Möninger Höfe mit 29 Wohnungen in der Weststadt von Karlsruhe von einem Stuttgarter Family Office erworben, das ebenfalls als Bauträger auftrat.

.

Hinter dem Namen „Moninger Höfe“ versteckt sich ein ehemaliges Schwesternwohnheim, welches durch umfangreiche Sanierungsarbeiten zu einem attraktiven Wohnareal entwickelt wurde. Das Projekt befindet sich in der Moninger Straße 9 im renommierten Stadtteil Weststadt, einer der begehrtesten Wohngegenden in Karlsruhe.



Das Quartier umfasst sieben historische Gebäude, in denen insgesamt 29 Wohnungen in einem Größenspektrum von ca. 70 bis zu 150 m² und mit einer Gesamtwohnfläche von ca. 3.100 m² zur Verfügung stehen. An- und Ausbauten wie Balkone, Terrassen und Aufzüge wurden im Zuge der Bestandsrevitalisierung von dem Projektentwickler nachträglich durchgeführt. Somit konnte eine Aufwertung des Gebäudestandards sowie eine komfortablere Wohnatmosphäre geschaffen werden. Die Sanierungsarbeiten wurden Anfang Februar fertiggestellt und neben dem Verkauf übernahm Amanthos die Erstvermietung der Wohnungen.