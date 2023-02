Coloured Fields plant Stadtquartier in Nürnberg-Buch

Coloured Fields will auf dem Areal der stillgelegten Hefefabrik in Nürnberg-Buch ein Stadtquartier entwickeln. Die Kaufverträge für die Industriebrache hat der Projektentwickler bereits unterzeichnet. Als Projektpartner ist die D.V.I. Deutsche Vermögens- und Immobilienverwaltungs GmbH an Bord.

.

Das Areal der ehemaligen Hefewerke, deren Produktion im vergangenen Jahr eingestellt wurde, ist rund 6 Hektar groß und liegt direkt an der Hauptstraße im Ortsteil Buch. Für die Entwicklung haben die beiden Partner noch benachbarte Grundstücke hinzugekauft. Nach aktuellem Planungsstand sind auf dem insgesamt rund 9 Hektar Areal unter dem Projektnamen „Beim Bast“ ca. 135.000 m² BGF geplant. Der Projektname lehnt an die Geschichte des Werks an, denn die Anwohner bezeichnen den Schlot des alten Backsteinkomplexes als „Alter Bast“. Der Schornstein prägt den Ortsteil und verdankt seinen Namen Johann Michael Bast, der die Fabrik vor 166 Jahren gegründet hat.



Laut Coloured Fields sieht die Realisierung von Wohnen sowie gewerbliche Ansiedlungen mit Fokus auf regionalem Lebensmittelhandel und speziellen Hochschuleinrichtungen, Innovations-Labs und Start-Ups aus dem Ernährungs- und Gesundheitsbereich vor. Darüber hinaus sei eine dreizügige Grundschule geplant. Die entsprechenden Weichenstellungen sind mit dem Aufstellungsbeschuss des Bebauungsplans Nr. 4675 „Buch Süd“ und der Sitzung des Stadtplanungsausschusses von 27.10.22 bereits vorgenommen worden.