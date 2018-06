Colloseum mietet Büro- und Logistikfläche in Oberhausen

Gebäude Im Lipperfeld

Die F1rst Retail AG bezieht eine rund 4.600 m² neue Büro- und Logistikfläche in Oberhausen. Der Fast Fashion Retailer vertreibt unter der Marke Colloseum europaweit Mode und hat kürzlich den 200. Store im CentrO eröffnet. Sven Haferkamp, Head of Sales der Ruhrwert GmbH, war bei der Suche von Colloseum beratend tätig und vermittelte den Kontakt zu der Eigentümerin der Telectronics GmbH & Co. Beteiligungs KG.

Die Liegenschaft mit insgesamt über ca. 9.600 m² Büro- und Logistikfläche befindet sich im Gewerbegebiet „Im Lipperfeld“ und wurde in den Jahren 1993 und 2001 errichtet.



„Durch die neuen Räumlichkeiten und die zusätzliche Logistikfläche sind wir in der Lage, unseren strategischen Wachstumszielen gerecht zu werden und die starke Expansion von Colloseum weiter voranzutreiben. Mit dem Standort Oberhausen fühlen wir uns nicht nur historisch, sondern auch durch unseren innovativen Flagship-Store im CentrO verbunden. Wir freuen uns, dass wir die Entwicklung der Stadt aktiv mitbegleiten und mit der Schaffung neuer Arbeitsplätze unterstützen können", erklärt Markus Mannkopf, Vorstand der F1rst Retail AG.