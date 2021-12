Colliers verstärkt Residential-Team in NRW

Colliers baut das NRW-Residential-Team an den Standorten Düsseldorf und Köln weiter aus und verstärkt sich mit Hendrik Klamroth als Director und Teamleader Residential Capital Markets Düsseldorf sowie Simon Nuß als Senior Consultant und Residential Investment Wohn- und Geschäftshäuser.

Hendrik Klamroth (IREBS) war zuletzt als Senior Projekt Manager bei Dr. Lübke und Kelber GmbH in Düsseldorf beschäftigt. Simon Nuß ist bereits seit vielen Jahren am Kölner Immobilienmarkt tätig und verfügt über eine hohe lokale Expertise. Zusätzlich zu den beiden Neueinstellungen übernimmt Hendrik Frowein seit dem 1. Dezember die Rolle des Teamleiters Wohn- und Geschäftshäuser am Standort Köln. Er bildet in seiner neuen Position das Pendant zu Kathrin Kuhr am Standort Düsseldorf. Beide unterstützen auf diesem Wege Niels Zavbi und gewährleisten das stetige sowie erfolgreiche Wachstum der Abteilungen Wohn- und Geschäftshäuser in NRW.



Zavbi wird nun, neben seiner Rolle als Head of Residential Investment Wohn- und Geschäftshäuser NRW, gemeinsam mit Klamroth den Ausbau des Bereichs Residential Capital Markets in NRW weiter vorantreiben.