Colliers verstärkt München-Team um 5 Köpfe

Colliers hat am Standort München im vergangenen Jahr einen Generationswechsel eingeleitet. Seit dem 1. Januar 2023 bilden Felix Kugler, Regional Manager, Manuel Aller, Head of Capital Markets München und Peter Bigelmaier, Head of Office Letting München, das regionale Führungstrio. Durch den Transformationsprozess wurden Stellen für die Besetzung im Kerngeschäft von Colliers frei. Mit fünf Neuzugängen in den Kernbereichen Capital Markets und Office Letting bringt Regional Manager Kugler die Transformation erfolgreich zum Abschluss.

Verstärkung im Bereich Capital Markets

Die Capital Markets Experten Rocky Glossner und Dominik Meyer wechseln zu Colliers und leisten damit einen wichtigen Beitrag zur Neuformierung des regionalen Teams unter der Leitung von Manuel Aller. Rocky Glossner startet am 1. Juli als Senior Director und kommt von BNP Paribas Real Estate. Er verfügt über eine Erfahrung von rund 20 Jahren als Transaktionsberater und hat in dieser Zeit am Standort München hohe Transaktionsvolumina bewegt. In den Jahren 2011 und 2013 war er bereits mehr als zwei Jahre lang bei Colliers tätig und hat in dieser Zeit am Standort Singapur internationale Erfahrung gesammelt. Dominik Meyer ist bereits zum 1. April als Senior Consultant gestartet. Er war zuvor rund fünf Jahre für BNP Paribas Real Estate tätig, wird seine bisherigen Markterfahrungen einbringen und sich bei Colliers weiterentwickeln.



Drei neue Berater im Office Letting Team

Seit dem 1. Mai verstärken Jessica Naschke und Jonathan Hörl das Münchner Office Letting Team unter der Leitung von Peter Bigelmaier. Beide sind von E&G Real Estate zu Colliers gewechselt. Christian Götzinger ist bereits am 1. März bei Colliers gestartet und war zuvor selbständiger Immobilienberater. Jessica Naschke verfügt über eine Erfahrung von rund neun Jahren in der Immobilienberatung. Jonathan Hörl ist seit 2011 im Bereich Office Letting am Standort München tätig und war seit 2016 bei E&G Real Estate in der Position als Senior Consultant Bürovermietung. Zu seinen weiteren beruflichen Stationen zählt Engel & Völkers Commercial München. Christian Götzinger ist neben seiner Laufbahn als selbständiger Berater auch als Kassenprüfer für Haus & Grund München tätig.



„Durch die erfahrenen Neuzugänge haben wir eine Teamstärke von 15 Personen in der Bürovermietung am Standort München. Neben 13 Experten im Bereich Office Letting zählen dazu auch zwei Berater aus dem Bereich Landlord Representation. Mit dieser erneut verstärkten Teamgröße werden wir unserem Anspruch gerecht, eine sehr tiefe Marktdurchdringung und -position inne zu haben“, sagt Peter Bigelmaier, Head of Office Letting München bei Colliers.



„Capital Markets und Office Letting bilden weiterhin die tragenden Säulen unseres Geschäfts an den Standorten München und Nürnberg. Darüber hinaus werden wir unsere Aktivitäten im Bereich Residential Investment weiter ausbauen sowie unsere starke Position auf dem Industrie- und Logistikmarkt in Bayern halten. Retail und Hotel Investment sowie Occupier Services, die strategische Beratung von Unternehmen in allen Immobiienfragen, sind weitere wichtige Bausteine für unser Geschäft“, sagt Felix Kugler, Regional Manager München bei Colliers.