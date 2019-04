Colliers vermittelt rund 5.700 m² in Köln und Kerpen

Colliers International hat in den letzten Tagen insgesamt rund 5.700 m² Logistik- und Retailfläche in Köln und Kerpen vermittelt. Die About You GmbH hat für ihre Eigenmarke Edited rund 210 m² Retail-Fläche in Kölner 1A-Lage gemietet. Außerdem sicherte sich eine regional ansässige Spedition 4.700 m² in einem Kerpener Industriegbiet. Die Traydon GmbH wird zudem in einem anderen Gewerbegebiet, ebenfalls in Kerpen, 800 m² Lagerfläche beziehen.

About You eröffnet in Kölner Ehrenstraße

Die About You GmbH eröffnet die neue Filiale für ihre Eigenmarke Edited in der Ehrenstraße 29. Bestandsmieter ist LTB, Vermieter ist eine Erbengemeinschaft. Die Eröffnung ist für den Herbst/Winter dieses Jahres geplant.



Lokale Spedition kommt ins Gewerbegebiet „Lörsfelder Busch“

Nur wenige Kilometer westlich von Köln konnte Colliers auch insgesamt 5.500 m² Lagerfläche vermitteln. Eine regional ansässige Spedition wird lässt sich auf 4.700 m² Lagerfläche im Kerpener Gewerbegebiet „Lörsfelder Busch“ nieder. Vermieter ist ein Privatinvestor.



Traydon zieht ins Gewerbegebiet „Türnich“

Vermieter der 800 m² Lagerfläche in einem Logistikobjekt in Solitärlage im Gewerbegebiet „Türnich“ ist ebenfalls ein Privatinvestor. Neuer Mieter ist die Traydon GmbH Mieter, die industrielle Ersatzteilen und Komponenten vertreibt.